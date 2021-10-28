Dünyanın en pahalı evi satışa çıkıyor: İçinde Caravaggio freski var

Yüzme havuzu olmayan, nefes kesici bir manzarası da olmayan ya da çok geniş bir arazi üzerinde bulunmayan bir ev dünyanın en pahalı evi olmaya hazırlanıyor…

16’ncı yüzyılda yapılan ve Roma’da bulunan bir malikane gelecek yıl satışa çıkacak. Açık artırma usulüyle Ocak ayında satılacak binanın 471 milyon eurodan satışa çıkacağı duyuruldu.

Roma’nın işlek sokaklarında olan malikane Ocak ayında satışa çıkacak.

Fakat dışarıdan bakınca hiçbir özelliği yokmuş gibi görünen bu yapının içinde birçok sanatçının eseri bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise ünlü sanatçı Caravaggio’nun evin birinci katına çizdiği bir fresk.

Evin sahibi Prenses Rita Boncompagni, İngiliz The Times gazetesine evin detaylarını paylaşırken, “Şöyle diyelim, aslında bir Caravaggio satın almışken eviniz de oluyor” yorumunu yaptı. Caravaggio’nun tamamladığı tavan çiziminde Jüpiter, Neptün ve Plüto resmediliyor. Evin girişinde Michelangelo’nun yaptığı tahmin edilen Pan heykeli, evin koridorlarında barok sanatçı Guercino’nun eserleri ve çizimleri yer alıyor.

Evin her köşesinde çarpıcı bir sanat eseri var.

BILL GATES BİLE ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Eşi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi’nin ölümünden sonra eve sahip çıkan 71 yaşındaki Prenses, “Umarım bu evi benim kadar sevecek biri satın alır. Eşim bu evle ilgili olarak ‘kaç odası olduğunu saymıyoruz. En az 50 odası vardır” yorumunu yaptı.

1570 yılında yapılan bina daha sonra bir kardinale satıldı. Kardinal de 1597’de Caravaggio’ya para vererek çizim yaptırdı. Bundan 20 yıl sonra ise Ludovisiler binayı satın aldı.

Caravaggio’nun freski birinci katın tavanında yer alıyor.

Evi geçmiş yıllarda Bill Gates ve Arap şeyhlerinin de satın almak istediğini dile getiren Prenses, “Ben evin müze olmasını istiyordum fakat sürekli dava açılıyordu ve en sonunda mahkeme evin satılmasına karar kıldı” dedi. İtalyan hükümeti de eve tedbir koydu ve eğer açık artırmadaki nihai sonucu ödeyebilirse evi satın alma hakkına sahip olacak.

Eğer planlandığı gibi kıyasıya bir açık artırma süreci sonunda satılırsa Villa Aurora dünyanın en pahalı evi olacak. Şu an dünyanın en pahalı evi 2017’de 361 milyon dolara Hong Kong’ta satılan 8 katlı bir bina. Binayı iPhone üreten bir iş insanı satın aldı ve binada yaşamaya başladı.

Hindistan’ın Mumbai kentinde milyarder iş insanı Mukesh Ambani’nin sıfırdan yaptığı 27 katlı binanın ise en pahalı ev olduğu düşünülüyor. Hiçbir zaman el değiştirmeyen evin yapımına 1 ile 2 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor.

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28/10/2021 11:31