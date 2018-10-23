Dünyanın en rekabetçi ekonomileri belirlendi

Dünya Ekonomik Forumu, ulusal rekabeti bir ülkenin üretkenlik düzeyini belirleyen kurumlar, politikalar ve faktörler kümesi olarak tanımlıyor. Bu kapsamda araştırmanın temel bulgusu, yeni dijital teknoloji tarafından dönüştürülen bir dünyada ekonomik rekabet gücünün nasıl değiştiği ve değiştiği oldu.

Raporda, ulusal rekabet gücünün mikroekonomik ve makroekonomik temellerini değerlendiren endeks sıralaması da belirlendi.

Buna göre 2018'de ulusal ekonomik rekabet gücüne göre sıralanan ülkeler 100 puan üzerinden değerlendirmeye alındı.

Ulusal ekonomik rekabet gücü listesinin birinci sırasında Amerika 85.6 puanla Amerika yer aldı. Bunun sebebinin ise iş dinamizmi, finansal sistem ve işgücü piyasası kategorilerindeki iyi performanstan kaynaklandığı ifade edildi. Listede Singapur 85.6 puanla ikinci olurken, Almanya 82.8 ile ilk üçüncülük ipini göğüsledi.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en rekabetçi ekonomilerinin de gelişmeye açık olduğu ve ABD'nin bir istisna olmadığını belirtti.

İşte 2018'de ulusal ekonomik rekabet gücüne göre sıralanan ilk 10 ülke: (100 - en rekabetçi)

1 - ABD - 85.6

2- Singapur - 83.5

3- Almanya - 82.8

4- İsviçre - 82.6

5- Japonya - 82.5

6- Hollanda - 82.4

7- Hong Kong - 82.3

8- Birleşik Krallık - 82.0

9- İsveç - 81.7

10- Danimarka - 80.6

Kaynak/DHA