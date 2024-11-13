Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi açıklandı: Süper Lig’de oynamış 4 futbolcu da listede yer aldı
Futbolda tüm zamanların en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu. FourFourTwo dergisinin derlediği listede, yolu bir dönem Süper Lig’den geçen 4 futbolcunun yer alması dikkat çekti. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar gibi yıldızlar da sıralamada kendine yer buldu.
13/11/2024
Özellikle ezeli rakipler arasındaki transfer yarışları her zaman büyük ses getirir. FourFourTwo dergisi, dünyanın en şaşırtıcı 30 transferini derledi. Listede bir dönem Türkiye’de top koşturan 4 oyuncu da yer aldı.
1. Luis Figo (Barcelona'dan Real Madrid'e)
2- Sol Campbell (Tottenham'dan Arsenal'e)
3- Neymar (Barcelona'dan PSG'ye)
4- Carlos Tevez (Corinthians'tan West Ham'a)
5. Eric Cantona (Leeds'ten Manchester United'a)
6. Roberto Baggio (Fiorentina'dan Juventus'a)
7- Kevin Keegan (Hamburg'dan Southampton'a)
8- Luther Blissett (Watford'dan AC Milan'a)
9. Andy Cole (Newcastle'dan Manchester United'a)
10. Ricky Villa ve Ossie Ardiles (Racing Club'den Huracan Tottenham'a)
11- Mo Johnston (Nantes'tan Rangers'a)
12- Allan Simonsen (Barcelona'dan Charlton'a)
13- Robinho (Real Madrid'den Manchester City'ye)
14- Fernando Torres (Liverpool'dan Chelsea'ye)
15- Johan Cruyff (Ajax'tan Feyenoord'a)
16- Carlos Tevez (Manchester United'dan Manchester City'ye)
17- Cristiano Ronaldo (Real Madrid'den Juventus'a)
18- Robin van Persie (Arsenal'den Manchester United'a)
19. Andreas Moller (Borussia Dortmund'dan Schalke'ye)
20- David Beckham (Real Madrid'den LA Galaxy'ye)
21- Julian Faubert (West Ham'dan Real Madrid'e)
22- Tommy Lawton (Chelsea'den Notts County'ye)
23- Gabriel Batistuta (River Plate'den Boca Juniors'a)
24- Juninho (Sao Paulo'dan Middlesbrough'a)
25- Mario Gotze (Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e)
26- Lionel Messi (Barselona'dan PSG'ye)
27- Ashley Cole (Arsenal'den Chelsea'ye)
28- Jay-Jay Okocha (PSG'den Bolton'a)
29- Thomas Gravesen (Everton'dan Real Madrid'e)
30- Samuel Eto'o (Inter'den Anzhi Makhachkala'ya)13/11/2024 14:16