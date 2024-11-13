Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi açıklandı: Süper Lig’de oynamış 4 futbolcu da listede yer aldı

Özellikle ezeli rakipler arasındaki transfer yarışları her zaman büyük ses getirir. FourFourTwo dergisi, dünyanın en şaşırtıcı 30 transferini derledi. Listede bir dönem Türkiye’de top koşturan 4 oyuncu da yer aldı.

1. Luis Figo (Barcelona'dan Real Madrid'e)

2- Sol Campbell (Tottenham'dan Arsenal'e)

3- Neymar (Barcelona'dan PSG'ye)

4- Carlos Tevez (Corinthians'tan West Ham'a)

5. Eric Cantona (Leeds'ten Manchester United'a)

6. Roberto Baggio (Fiorentina'dan Juventus'a)

7- Kevin Keegan (Hamburg'dan Southampton'a)

8- Luther Blissett (Watford'dan AC Milan'a)

9. Andy Cole (Newcastle'dan Manchester United'a)

10. Ricky Villa ve Ossie Ardiles (Racing Club'den Huracan Tottenham'a)

11- Mo Johnston (Nantes'tan Rangers'a)

12- Allan Simonsen (Barcelona'dan Charlton'a)

13- Robinho (Real Madrid'den Manchester City'ye)

14- Fernando Torres (Liverpool'dan Chelsea'ye)

15- Johan Cruyff (Ajax'tan Feyenoord'a)

16- Carlos Tevez (Manchester United'dan Manchester City'ye)

17- Cristiano Ronaldo (Real Madrid'den Juventus'a)

18- Robin van Persie (Arsenal'den Manchester United'a)

19. Andreas Moller (Borussia Dortmund'dan Schalke'ye)

20- David Beckham (Real Madrid'den LA Galaxy'ye)

21- Julian Faubert (West Ham'dan Real Madrid'e)

22- Tommy Lawton (Chelsea'den Notts County'ye)

23- Gabriel Batistuta (River Plate'den Boca Juniors'a)

24- Juninho (Sao Paulo'dan Middlesbrough'a)

25- Mario Gotze (Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e)

26- Lionel Messi (Barselona'dan PSG'ye)

27- Ashley Cole (Arsenal'den Chelsea'ye)

28- Jay-Jay Okocha (PSG'den Bolton'a)

29- Thomas Gravesen (Everton'dan Real Madrid'e)

30- Samuel Eto'o (Inter'den Anzhi Makhachkala'ya)