Dünya'nın en soğuk köyündeki zombi yangın görüntülendi

Dünyanın en soğuk köyü diye bilinen, Sibirya'daki Oymyakon'un yakınlarında zombi yangın tespit edildi.

Şu anda sıcaklıkların eksi 60 derecede seyrettiği köyde kış yangını veya zombi yangını diye bilinen alevler kar tabakasının altında içten içe yanmayı sürdürüyor.

Bu yangınlar tabakanın altındaki donmuş topraktan salınan metan gazıyla besleniyor. Kar tabakasının aralandığı bölgelerde ise yüzeyden de saptanabiliyor

Fotoğrafçı Semen Sivtsev, yüzeye çıkmayı başaran alevleri görüntüleyerek Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde kar yığınlarının altından kesintisiz duman bulutlarının yükseldiği anlaşılıyor.

Siberian Times'a konuşan Semen, "Bunları Oymyakon'dan pek uzak olmayan, Khara Tümül köyünün de yakınlarındaki otlaklarda çektim" dedi:

Bu noktalar yaz aylarında orman yangınlarının başladığı bölgedeydi.

Yetkililer zombi alevlerini yüzeydeyken ufak çaplı oldukları için söndürmeyi başarıyor. Ancak karın altında varlığını sürdüren alevler, karların erimesi ve şiddetli yağmurlar sayesinde söndüğünde bölgede göller oluşabiliyor.

Uzmanlara göre zombi yangınları, Kanada'nın kuzeyi, Alaska ve Rusya gibi aşırı soğuk bölgelerde iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen nadir bir durum.

Bunlar aslında bahar ve yaz aylarında rekor kıran sıcaklıklardan kaynaklanıyor. Zira Sibirya'da bu yıl hava sıcaklığı, 38 derecelik rekor seviyeye ulaşmıştı.

Sıcaklıklar artmaya devam ettikçe yıl boyunca donma noktasının altında kalan toprak katmanları da eriyerek buza hapsolmuş gazları salmaya başlıyor.

Bunun sonucunda ilkbahar ve yaz aylarında çıkan orman yangınları, gaz salımı sayesinde tüm kış buzun altında devam edebiliyor.

Fotoğrafçı Sivtsev, "Oymyakon'a yakın Mundullakh bölgesinde bu tür bir zombi ateşinin birkaç yıl boyunca yanmayı sürdürdüğü bir olay biliyorum" ifadelerini kullandı.

Oymyakon civarındaki zombi alevlerin görüntüleri, Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer İzleme Hizmeti'nin önemli bir açıklamasının ardından geldi.

Açıklamada orman yangınlarının 2021'de 1,76 milyar ton karbon saldığı ve Sibirya'nın en şiddetli yaz yangınlarına sahne olduğu ifade edilmişti.

Oymyakon'da resmi olarak kaydedilen en düşük sıcaklık 1933'te eksi 67,7 olmuştu. Yerel halk ise Ozak 1924'te sıcaklıkların eksi 71 dereceye düştüğünü söylüyor.

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12/12/2021 15:19