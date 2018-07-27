Dünyanın en 'tatlı' iş ilanı: Nutella tadımcı arıyor

Dünyanın en büyük çikolata üreticierinden biri olan İtalya merkezli Ferrero, İtalya'da bir iş arama sitesine verdikleri bir ilan ile Nutella için 'tadımcı' aradıklarını duyurdu.

Tatlı yapımında kullanılan gıdaların tadımını yapabilecek 60 kişi aranan ilanda, adayların 'kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı ve öğrenmeyi zevk alacak" ve tecrübeli kişilerden oluşması gerektiği belirtiliyor.

Adaylarda aranan diğer şartlar ise bilgisayar kullanımına aşina olması ve gıda alerjisi gibi bazı önemli hastalıkları olmaması.

HAFTADA 2 GÜN, GÜNDE 2 SAAT

Başvurular arasından seçilen adaylar, eylül ayında başlayacak 3 aylık bir eğitim ile uzmanlık kursu alacak. Adaylara bu süre içerisinde ödeme de yapılacak.

Adaylara eğitimde, tat ve koku alma duyularını geliştirme ve bu duyuları kelimelere dökebilmeleri anlatılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan isimlerle sözleşme imzalanacak ve işe alınan kişiler yarı zamanlı olarak haftada 2 gün, günde 2 saat çalışacak.

KAMUYA AÇIK İLK İLAN

Öte yandan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre şirket, bu güne dek bu görev için şirket içinden atama yapıyordu. İlk kez kamuya açık bir iş ilanı ile aranan 'tadımcı' ilanı İtalyan basınında "Dünyanın en güzel işi" başlığıyla yer buldu.