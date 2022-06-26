Dünyanın en trajik dişi

Kongo’nun öldürülüp asitle yok edilen bağımsızlık lideri Patrice Lumumba’nın çalınan altın dişi, 61 yıl sonra Belçikalı askerden alınıp ailesine teslim edildi. Diş, Lumumba’nın ölüm yıldönümü olan 2 Temmuz’da toprağa verilecek. Lumumba’nın üç çocuğu da babalarının dişini karşılama töreninde gözyaşı döktü, “Şimdi yasımızı tutabileceğiz” dediler

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Belçika’dan bağımsızlaşmasında rol oynayan başbakan Patrice Lumumba’ya ölümünden 61 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Çünkü Lumumba, görevde üç ay kaldıktan sonra darbe ile indirilmiş ve kurşuna dizilmişti. Cesedi parçalanıp asitle çözülerek yok edilmişti. İşte o cesedin yok edilmesi işlemi sırasında görevli olan Belçikalı askerlerden Gerard Soete, Lumumba’nın yok olmayan altın dişini çalmış ve ülkesine götürmüştü. Bundan 2016’ya kadar Lumumba ailesinin haberi olmadı...

TABUTA KONULDU

Soete ölünce mirasını bıraktığı kızı Godelieve, Lumumba’nın 55’inci ölüm yıldönümü için verdiği bir röportajda bulduğu dişten bahsetti. Bunun üzerine Lumumba ailesi dişi geri almak için hukuk savaşı başlattı. Belçika polisi dişe el koydu. Lumumba’nın kızı Juliana, Belçika Kralı Philippe’ye mektup yazarak dişi istedi. Çabalar sonuç verdi. O diş, Lumumba ailesine iade edildi.

Diş, sembolik olarak bir tabutun içinde dokuz günlük bir yolculukla ülkeye gönderildi. Diş, resmi törenle karşılandı.

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26/06/2022 14:01