Tata'nın ilk olarak 2008 yılında üretilen Nano modeli "Dünyanın en ucuz arabası" olarak biliniyor.

Fakat ucuzluğuna rağmen satış rakamları Hintli firmanın istediği gibi olmadı.

Tata Motors tarafından 10 sene önce üretimine başlanan ve o yıllarda 1500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan araba, beklenen satış rakamlarına ulaşamadığı için artık üretilmeyecek. 2015 yılında bazı kasa değişikliklerine de gidilse, en fazla 3000 dolar oldu, fakat yine de Hintli tüketicinin ilgi odağı olamadı.

Dünyanın en ucuz arabası yolun sonuna geldi

2017'nin Haziran ayında totalde 275 adet üretilen araç, 2018 Haziran ayında ise yalnızca 1 adet üretildi! Bu düşüşün sebebi olarak görülen ise, güvenlik konusunda yaşanan problemler. Maliyetten kısarak üretim yapan firma, güvenlikten ödün verdi. Bu duruma karşı yapılan açıklama ise, güvenlikten ödün vermenin uzun vadede fayda değil zarar verdiği yönündeydi.