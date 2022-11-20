Dünyanın en uzun burunlu insanı

Thomas Wadhouse, 18. yüzyılda yaşamış bir İngiliz sirk sanatçısıydı. En ünlüsü, 7,5 inç (19 cm) uzunluğunda olan dünyanın en uzun burnuna sahip olmasıyla tanınır.

19 cm ile dünyanın en uzun burunlu adamı Thomas Wadhouse, 18. yüzyılda yaşamış bir İngiliz sirk sanatçısıydı.

1770’lerde İngiltere’de yaşayan ve gezici bir ucube sirkinin üyesi olan Thomas Wedders’ın 19 cm (7,5 inç) uzunluğunda bir burnu olduğuna dair tarihsel kayıtlar var.

Guiness Rekorlar Kitabı‘na göre dünyanın hâlihazırda hayatta olan en burunlu insanı ise Artvin’de yaşayan Mehmet Özyürek.

8,8 cm. uzunluğundaki burnuyla dünyanın yaşayan en uzun burunlu insanı unvanını sahip olan Mehmet Özyürek için Guiness Rekorlar Kitabı şu açıklamaları sundu:

“Yaşayan bir insandaki (erkek) en uzun burun 8,80 cm’dir (3,46 inç) ve 13 Kasım 2021’de doğrulandığı şekliyle Artvin, Türkiye’de Mehmet Özyürek (Türkiye) tarafından yapılmıştır.

Dikkat çekici bir şekilde Mehmet’in burnu , 18 Mart 2010’da İtalya’nın Roma kentindeki Lo Show dei Record setinde ölçüldüğünden beri büyümemişti.

Mehmet, Guiness Rekorlar Kitabı’na şunları söyledi: “Burnumdan çok memnunum ve onu değiştirmeye hiç niyetim yok. Burnum sayesinde hep bir yerlere gideceğim ve önemli biri olacağım hissine kapıldım.”

Bu habere tepkiniz:



20/11/2022 20:26