Dünyanın en uzun ikinci adamı Paris'te yerde uyuyor!

İran oturarak voleybol takımının yıldızı Morteza Mehrzadselakjani, bilinen adıyla Mehrzad, Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kazandığı şampiyonlukların ardından gözünü Paris'e dikti. Dünyanın en uzun ikinci adamı olan ve 2.46 metre boyundaki Mehrzad, Paris Olimpiyat Köyü'nde yatağa sığamadığı için yerde uyumak zorunda kaldı.

Takımın başında bulunan Hadi Rezaeigarkani, "Mehrzad, Tokyo'daki gibi özel tasarlanmış bir yatak alamadı, bu yüzden yerde uyumak zorunda kaldı. Ancak onun aklında tek bir hedef var: şampiyon olmak." diye konuştu.

Mehrzad, 16 yaşındayken boyu 1.90 metreydi. Ancak o yaşlarda kendisine, vücutta aşırı büyüme hormonu üreten bir hastalık olan akromegali teşhisi kondu. Boyu nedeniyle herkes onun basketbol yıldızı olmasını beklerken, trajik bir kazayla kaderi değişti; bisiklet sürerken düşüp pelvisini ciddi şekilde sakatladı.

Bir dizi ameliyatın ardından sağ bacağının büyümesi durdu ve sol bacağına göre yaklaşık 15 santimetre daha kısa kaldı. Bu durum, yürümesini zorlaştırdığı için Mehrzad'ı tekerlekli sandalye kullanmaya mecbur bıraktı.

İranlı antrenör ise onu, sıra dışı fiziksel özelliklere sahip kişilerin yer aldığı bir televizyon programında keşfetti. O dönem New York Times'a yaptığı açıklamada, "Oturduğu yerden filenin üzerinden rahatça görebilen bir oyuncu aramıyordum, ama onu televizyonda gördüğümde takımımda yer alabileceğini anladım. O zamanlar garip bir figür olarak görülüyordu ve ülke genelinde bu şekilde lanse ediliyordu, ama biz onu bir şampiyona dönüştürdük." dedi.