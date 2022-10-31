Dünyanın en uzun yolcu treni rekoru, İsviçre'de kırıldı.

İ﻿sviçre'de, bulunduğu seferi tamamlayan dünyanın en uzun yolcu treni rekoru kırıldı.

R﻿ekor kıran tren 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagondan oluşuyor.

T﻿ren 25 kilometrelik bir yolculuğu, Alp dağlarının eteklerinde kıvrılarak tamamladı.

Y﻿ol boyunca çok sayıda izleyici, rekortmen trenin geçişine tanık olmak için rota üzerinde kamp yaptı.

R﻿ekor denemesi, İsviçre'de trenyollarının 175. yılı şerefine gerçekleşti.

Bu habere tepkiniz:



31/10/2022 10:08