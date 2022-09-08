Dünyanın en yalnız insanı ölü bulundu

Brezilya'daki Amazon ormanlarında kabile üyeleri madenciler tarafından öldürülen yerli adam tek başına kalmıştı. Ormanda 26 yıldır yalnız yaşayan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan adam, ölü bulundu.

Brezilya’da 1970 ve 1980’lerde Amazon ormanlarında madencilik yapmak isteyenler, bölgede yaşayan yerli kabile üyelerinin kendilerine tehdit oluşturacağı gerekçesiyle korkunç bir plan yaptı. Madenciler bölgeye fare zehiri katılmış şeker bıraktı. Şekeri yiyen kabile üyeleri ölürken geriye sadece 7 kişi kaldı. Bunlardan 6’sı da 1990’lı yıllarda yine madenciler tarafından silahla öldürüldü. Geride sadece 1 kişi kalmıştı.

İNSANLARDAN KAÇIYORDU

Kabilenin kalan son üyesi, insanla her karşılaştığında yakınlarını kaybettiği için onları tehdit olarak görmüş ve kimseyi yanına yanaştırmamıştı. Ne zaman bir insan görse ok atarak kendini savunuyordu. Yetkililer, adamı yıllardır uzaktan gözlüyordu. Amazon ormanlarında 26 yıldır tek başına yaşayan ve ‘dünyanın en yalnız insanı’ olarak anılan adamın cesedi bulundu. 60’larındaki adamın doğal sebeplerle öldüğü açıklandı.

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08/09/2022 00:00