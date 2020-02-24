'Dünyanın en yaşlı başbakanı' Muhammed, görevinden istifa etti

‘Dünyanın en yaşlı başbakanı’ unvanına sahip olan Mahathir Muhammed’in (94) görevinden ayrılmaya karar verdiği ve istifasını Kral’a sunduğu belirtildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifa kararının alındığı kaydedildi.

Malay Mail gazetesinde yer alan haberde, Mahathir'in istifası üzerine mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın (Pakatan Harapan) dağılacağı ve ülkenin erken seçimlere gidebileceği iddiaları öne sürüldü. Haberde, geçici başbakan olarak ise Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'in atanacağı iddia edildi.

Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.

Yeni iktidar koalisyonu tartışmaları

Mahathir’in önderliğindeki Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) genel merkezinde dün sabah parti yöneticileri ve milletvekilleri olağanüstü toplanmıştı. Bu görüşmeye, PKR’de Enver İbrahim karşıtı yöneticiler olarak bilinen Muhammed Azmin Ali ve Zuraida Kamaruddin'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Mahathir ayrıca dün, PPBM ve PKR partilerinin yanı sıra muhalif partilerden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticileriyle de Selangor eyaletinde bir otelde bir araya gelmişti.

Malezya basını, söz konusu görüşmede yeni iktidar koalisyonu ilan etme hazırlığının yapıldığını iddia etmişti.

Görüşmeden saatler sonra PPBM, PKR, UMNO, PAS ile eyalet temelli yerel partilerden Sabah Emanet Partisi (Warisan) ve Birleşik Bumiputera Partisi'nden (PBB) üst düzey isimler, kraliyet sarayı Istana Negara'da Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya gelmişti.

Parti yöneticilerinin Sultan Abdullah ile yeni iktidar koalisyonunun onaylanması üzere buluştuğu iddia edilmişti.

Dünkü görüşmelerin ardından açıklama yapan PKR Genel Başkan Yardımcısı Azmin Ali, söz konusu planı doğrulamış fakat yeni koalisyonun henüz ilan edilmeyeceğini söylemişti.

Enver İbrahim: İhanet

Tartışmaların merkezindeki isimlerden Enver İbrahim ise partiler arası yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında ‘koalisyon ortakları tarafından ihanete uğradığını’ ifade etmişti.

Enver, yeni iktidar koalisyonunun çok yakın zamanda ilan edilebileceği bilgisini aldığını belirterek, "Henüz bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bu konudaki çabalar sürüyor" demişti.

Malezya’da 1981 ile 2003 yılları arasında 22 yıl boyunca başbakanlık yapan Mahathir Muhammed, 2018 yılında genel seçimleri kazanan muhalefet partilerinden oluşan Pakatan Harapan (Umut İttifakı) hareketinin desteklediği hükümetin başına geçti.

Muhammed, 9 Mayıs 2018'deki genel seçimlerinde kazandığı zaferin ardından yaptığı konuşmada, koalisyonun aldığı karar gereğince başbakanlık görevinde yaklaşık iki yıl kalıp makamını Enver İbrahim'e bırakacağını söylemişti.

24/02/2020 11:05