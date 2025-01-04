Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında öldü: Guinness rekorlar kitabındaydı

Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon kadın Tomiko Itooka'nın öldüğü açıklandı. Itooka 116 yaşındaydı.

Yaşlı politikalarından sorumlu bir yetkili olan Yoshitsugu Nagata, Itooka'nın 29 Aralık 2024'te Japonya'nın merkezindeki Hyogo Eyaleti, Ashiya'daki bir yaşlılar evinde öldüğünü söyledi.

Muz ve Calpis adlı yoğurt aromalı Japon içeceğini çok seven Itooka 23 Mayıs 1908'de doğmuştu.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, geçen yıl 117 yaşındaki Maria Branyas'ın ölümünün ardından en yaşlı kişi oldu.

VOLEYBOL OYNUYORDU

Kendisine Dünya Süper Yüz Yaşlılık Sıralaması Listesi'nin zirvesinde olduğu söylendiğinde, sadece “Teşekkür ederim” diye cevap verdi.

Itooka geçen yıl doğum gününü kutladığında belediye başkanından çiçekler, bir pasta ve bir kart aldı.

Nagata, Osaka'da doğan Itooka'nın lisede voleybol oyuncusu olduğunu ve uzun zamandır enerjik ruhuyla ün saldığını söyledi.

Itooka 3 bin 67 metrelik Ontake Dağı'na iki kez tırmandı.

Guinness'e göre 20 yaşında evlendi, iki kızı ve iki oğlu oldu.

Itooka, İkinci Dünya Savaşı sırasında kocasının tekstil fabrikasının ofisini yönetti. Kocası 1979'da öldükten sonra Nara'da yalnız yaşadı.

Bir oğlu ve bir kızı ile beş torunu hayatta kaldı. Nagata'ya göre, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bir cenaze töreni düzenlendi.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre dünyanın en yaşlı insanı, Itooka'dan 16 gün sonra doğan 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas.