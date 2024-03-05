Dünyanın en yaşlı insanının uzun yaşam sırrı

Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera dün 117. yaşını kutladı.

4 Mart 1907'de ABD'de doğan ancak küçük yaşta ailesiyle Katalonya'ya göçen Morera, geçen sene 118 yaşındaki Fransız LLucile Randon'ın ölümüyle "En Yaşlı İnsan" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.23 yıldır kaldığı huzurevinden yapılan açıklamada, Maria Branyas Morera'nın kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğu belirtildi.

Morera'nın uzun yaşamının sırrını öğrenmek için yaşlı kadın üzerinde tıbbi incelemelerde bulunan bilim insanı Manel Esteller de, Morera'nın çok iyi bir hafızası olduğunu, herhangi bir kalp-damar sorunu bulunmadığını belirterek "Ailesinde 90 yaşı geçmiş insanlar var, elbette ki genetik olarak şanslılar" dedi. Bilim insanları, Morera üzerinde yaptıkları incelemelerle yaşlanmayı yavaşlatan genleri tespit etmeyi amaçlıyor.

Doğum gününde X hesabından "Günaydın dünya. Bugün 117 yaşıma giriyorum. Buraya kadar geldim" mesajını paylaşan Morera ise, uzun yaşamının sırrını "sakin ve düzenli yaşam, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla bağ kurmak, duygusal istikrar, pozitif düşünce ve toksik insanlardan uzak durmak" olarak özetledi.