Dünyanın en yaşlı kedisi ünvanını aldı

İngiltere'de yaşayan Flossie "en yaşlı kedi" unvanını aldı. Flossie 26 yaşında...

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24/11/2022

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Dünyanın en yaşlı kedisi ünvanını aldı

Uzmanlar kedilerdeki 26 yaşın insanlardaki 120 yaşa tekabül ettiğini söylüyor. Kahverengi ve siyah renklere sahip bir dişi kedi olan Flossie yaşının da etkisiyle duyma ve görme sorunları yaşıyor.

Sahibi yaşlı olmasına rağmen Flossie'nin hala oyuncu ve meraklı bir kedi olduğunu söylüyor.

Dünyanın en yaşlı kedisi - 1
Flossie, Guiness rekorlar kitabına "hayattaki en yaşlı kedi" unvanıyla girmeyi başardı. Bugüne kadar kayıtlara geçen en yaşlı kedi ise 38 yaşındaki "Creme Puff" isimli kediydi. Creme Puff 2005'te hayatını kaybetmişti.

24/11/2022 12:40
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TAGS: Dünyanın en yaşlı kedisi, haber
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