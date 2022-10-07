Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles hayatını kaybetti

'En yaşlı köpek' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren toy fox terrier cinsi Pebbles, 22 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pebbles, 32 yavru doğurmuştu.

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07/10/2022

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Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Pebbles, 22 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Pebbles'ın sahipleri Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki fox terrier cinsi köpeğin pazartesi günü doğal sebeplerden öldüğünü söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Pebbles'ın 23. doğum gününe beş ay kala öldüğünü belirten aile yaptığı açıklamada, “Onun ailemizin bir üyesi olması bizim için bir onurdu” dedi.

Pebbles, sahipleri Bobby ve Julie Gregory'nin evcil hayvanlarının, önceki resmi en yaşlı köpek olan TobyKeith adlı 21 yaşındaki bir chihuahua'dan daha yaşlı olduğunu fark etmesinin ardından mayıs ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

07/10/2022 21:49
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TAGS: Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles hayatını kaybetti
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