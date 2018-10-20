Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

Online alışveriş devi Amazon’un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, katıldığı bir konferans sırasında uzay şirketi Blue Origin'in hedeflerinden bahsetti ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İnsanlığın artık Güneş Sistemi'ne yayılma vaktinin geldiğinin altını çizen Bezos gelecekte uzayda 1 trilyon insanın yaşayacağını belirtti.

Sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlayan Bezos,"Milyonlarca insanın uzayda yaşadığı ve çalıştığı bir gelecek hayal ediyorum. Elbette benim bu uzun vadeli hedefin tamamlandığı günleri görmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Gezegenimizin en zengin insanı olan Bezos, uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birisinin yüksek maliyetler olduğunu belirtti.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.