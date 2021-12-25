Dünyanın en zengin futbolcusunun yeni takımı belli oldu

Sahip olduğu servet nedeniyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilinen 23 yaşındaki Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu.

Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu olarak biliniyor. 23 yaşındaki futbolcu uzun yıllardır üst düzey kulüplerin kadrosunda yer alıyordu ancak bu hamlelerin tamamı fiyaskoyla sonuçlandı.

Faiq Bolkiah, 19 milyar dolar'lık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni. ABD vatandaşlığı da bulunan Faiq Bolkiah'ın hedefi futbolcu olmaktı ve genç yaşlarda soluğu İngiltere'de aldı. 2009'da Southampton altyapısında kariyerine başlarken 2013'te Chelsea'nin yolunu tuttu.

İngiltere'yi gençlik döneminde karış karış gezen Bolkiah'ın Chelsea'den sonraki durağı Leicester City oldu ve oyuncu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak beklenen seviye gelemedi ve oradaki kariyeri de 2020 yazında sona erdi.

İngiltere'de aradığını bulamayan oyuncu soluğu bu kez Portekiz'de aldı. Maritimo ile sözleşme imzalasa da burada da umduğunu bulamadı. Bir kez Maritimo II forması giyen oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Maritimo, Aralık ayının ortasında Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini feshetti.

İngiltere'de ve Portekiz'de futboluyla kendini kabul ettiremeyen Faiq Bolkiah 23 yaşına geldi. Ancak Brunei sultanının yeğeni, futbolcu olma konusunda ısrarını sürdürüyor. Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC, Bolkiah'ın yeni adresi olurken kulüp transferi resmi internet sitesinden 'Dünyanın en zengin futbolcusu' olarak duyurdu.

Faiq Bolkiah amcasının sultan, babasının ise prens olduğu Brunei'de milli takım için de forma giyiyor. Bolkiah şu ana kadar Brunei Milli Takım formasını 6 kez sırtına geçirdi ancak henüz golle tanışamadı.

Faiq Bolkiah kraliyet ailesinin sahip olduğu servetin varislerinden biri. Babası Prens Jefri ve amcası Sultan Hassanal Bolkiah otomobil tutkunluğuyla biliniyor. Sultanın yaklaşık 2.500 otomobili barındıran eşsiz bir koleksiyonu bulunuyordu. Daha sonra kraliyet ailesine verdiği maddi zarar nedeniyle koleksiyon dağıtıldı.

Brunei, Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo adasında bir ülke. Yaklaşık 437 bin nüfusa sahip ülkenin başkenti Bandar Seri Begevan. Ülkenin başlıca gelir kaynakları ise petrol ve doğalgaz. Brunei, Katar'ın ardından dünyanın en zengin ikinci ülkesi olarak biliniyor.

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25/12/2021 11:40