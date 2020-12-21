Dünyanın estetik raporu açıklandı: En çok botoks yapılıyor

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), 2019 yılı Uluslararası Estetik-Kozmetik Prosedürler raporunun sonuçlarını yayımladı. Raporun sonuçlarını değerlendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, rapor bize son yıllarda ameliyatsız estetik operasyonlarının arttığını gösteriyor diye konuştu.

AMELİYATSIZ ESTETİK OPERASYONLAR YÜZDE 7,6 ARTTI

Dünya genelinde bu yıl 13 milyonun üzerinde ameliyatsız estetik operasyonun yapıldığını söyleyen Dr. Başaran, Geçen yıla göre yüzde 7,6lık bir artış var. 11 milyon 300 bin civarında ise estetik ameliyatları olmuş yine geçen yıla göre yüzde 7lik bir artış yaşanmış ifadelerini kullandı.

EN ÇOK BOTOKS VE DOLGU YAPILIYOR

Dr. Başaran, 18 yaş altı grupta burun ameliyatı öne çıkarken 18 yaş üstü bütün gruplarda ise en çok yapılan işlem botoks. İkinci sırada hyalüronik asit dolgular geliyor. Dünya genelinde 6 milyonun üzerinde işlem ile botoks birinci, 4 milyonun üzerinde uygulama ile dolgu ikinci sırada yer alıyor dedi.

MEME BÜYÜTME, YAĞ ALDIRMA, GÖZ KAPAĞI KALDIRMA İŞLEMİ

Ameliyatlı estetik operasyonlarının başında meme büyütme işleminin geldiğini anlatan Dr. Başaran, “Bunu yağ aldırma (Liposuction) ve göz kapağı ameliyatı izliyor. Göz kapağını kaldırma ameliyatları geçen yıl erkeklerin en çok tercih ettiği operasyonların başında gelmişti. Karın germe ve burun ameliyatları de en çok yapılan operasyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK BURUN AMELİYATI YAPILIYOR

Türkiye’de ise dünyadakinin aksine sıralamada değişiklikler olduğunu söyleyen Dr. Başaran, “Burun ameliyatlarının en çok yapıldığı ülkeyiz. Türkiye dışında hiçbir ülkede burun ameliyatı ilk sırada değil. Irksal ve genetik özelliğimizden böyle olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA EN ÇOK HASTA KABUL EDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE; TÜRKİYE

Yurt dışından en çok hasta kabul eden ülkeler arasında üçüncü olduğumuzu belirten Dr. Dilek Başaran, “İlk sırada Tayland, ikinci sırada Meksika sonra Türkiye geliyor. Sağlık turizmine ülke olarak hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca doktorlarımızın bilgi ve tecrübesi fazla. Kullanılan cihazların kalitesi yüksek. Bunlar ülkemizin tercih edilmesinde önemli bir etken diye düşünüyorum” dedi.

ERKEKLERİN ESTETİK OPERASYONLARA İLGİSİ ARTTI

Son yıllarda erkeklerin de estetik operasyonlara ilgisinin arttığını aktaran Dr. Başaran, “Erkeklerde de en çok yapılan işlem botoks, ikinci sırada dolgu, üçüncü sırada ise istenmeyen göğüs büyümesinin düzeltilmesine yönelik operasyon geliyor” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA GÜZELLİK ALGISINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyanın etkisiyle kişilerin kendini fotoğraf ve videolarla dünyaya açtığını söyleyen Dr. Başaran, “Fotoğraflarda kusurlarımız ortaya çıkıyor, bakıyorsunuz arkadaşınızın fotoğrafında istemediğiniz bir açıdan yakalanmışsınız. Sosyal medya kişilerdeki güzellik algısını çok değiştirdi, estetik operasyonlarının artmasında etkili oldu” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ ESTETİK OPERASYONLARININ ARTMASINI ETKİLEDİ

Dr. Başaran, “Pandemiyle yüz yüze çok görüşmesek bile sanal ortamda videolu görüşmeler yapmamız kendi yüzümüze olan algımızı değiştirdi. Bize gelen hastalar, internet üzerinden bir toplantıdaydık, kendime bakarken göz kapağımın ne kadar düşük olduğunu veya burnumun yamukluğunu fark ettim diyor. Salgın süreci de insanları etkiledi. Ameliyat gerektirmeyen estetik operasyonlar kolay yapılıyor, hasta sosyal hayatından geri kalmıyor. Acısız ve ağrısız olduğu için tercih ediliyor” dedi.

DUDAK VE BURUN DOLGUSUNA TALEP VAR

Kendisine gelen hastaların da en çok botoks istediğini anlatan Dr. Başaran, “İkinci sırada dolgular geliyor. Dolgularda da dudak dolgusu en çok istenen işlem. Göz altı dolgusu yükselen trend, hızlı bir şekilde kişinin görüntüsünü birkaç yaş geriye atıyor. Burun dolgusunu da sıkça yapıyoruz” diye konuştu.

BOTOKSU KIRIŞIKLIK OLUŞMADAN YAPTIRIN

Halk arasında botoksun yılan zehri olarak bilindiğini ancak böyle bir şeyin olmadığını vurgulayan Dr. Başaran, “Botoks bir bakteriden alınan toksin, şaşılık tedavisinde kullanılıyor. Biz bunu mimik kaslarının içine enjekte ettiğimiz zaman kasların fazla kasılmasını engelliyoruz. Sonuçta mimik kaslarının oluşturduğu kırışıklıkların engellenmesi sağlanıyor. Botoksu ileri yaşlara bırakmamak lazım, kırışıklık oluşmadan yaptırmak lazım, bu çok daha sağlıklı oluyor. 20’li yaşların sonunda kırışıklık oluşmaya başladıysa botoks yapılabilir ifadelerini” kullandı.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Ciltteki yağ, kemik ve kas dokusunun birlikte yaşlandığını söyleyen Dr. Dilek Başaran, “Cildimize iyi bakmalıyız, güneş koruyucu kremlerin kullanılmasını öneriyorum. Çünkü güneş cildi en fazla yaşlandıran ajan. Cildinizde ufak tefek farklılıklar hissederseniz doktorunuza başvurarak bakıma nereden başlamak gerektiğini öğrenin. Kişinin kendi bakıp algıladığı sorunla, uzmanın baktığında düzeltmesi gereken nokta aynı olmuyor” dedi. (DHA)

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21/12/2020 09:17