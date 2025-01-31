Dünyanın ilk füzyon enerji santrali kuruluyor

ABD merkezli nükleer füzyon girişimi Helion Energy, dünyanın ilk füzyon enerji santralini inşa etmek için 425 milyon dolarlık yatırım aldı. OpenAI'nin kurucusu Sam Altman tarafından da desteklenen şirket, temiz ve sınırsız enerji üretmeyi hedefliyor.

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31/01/2025

Dünyanın ilk füzyon enerji santrali kuruluyor

Washington eyaletinin Everett kentinde son prototipini tanıtan Helion Energy, yatırım turunun ardından 5,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Şirket, 2028 yılına kadar ticari ölçekli bir nükleer füzyon santrali kurmayı planlıyor.

Helion'un yatırımcıları arasında yer alan Sam Altman, gelecekte yapay genel zekânın (AGI) insan seviyesini aşması için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyulacağını belirterek, füzyon enerjisinin bu ihtiyacı karşılayabileceğini vurguladı.

"Temiz enerjinin kutsal kasesi"

Nükleer füzyon, Güneş'in enerji üretim sürecini taklit ederek sınırsız ve temiz enerji üretme potansiyeli nedeniyle "temiz enerjinin kutsal kâsesi" olarak görülüyor. Bu yöntem, geleneksel nükleer enerji santrallerinin aksine radyoaktif atık üretmeden enerji sağlamayı vaat ediyor.

Ancak bu teknolojinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi için hâlâ önemli bilimsel ve mühendislik engellerinin aşılması gerekiyor. Bazı uzmanlar, nükleer füzyonun yaygın olarak kullanılabilmesi için onlarca yıl geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Microsoft ile anlaşma

Helion, füzyon santralini 2028 yılına kadar devreye almayı hedeflerken, teknoloji devi Microsoft ile de bir satın alma anlaşması imzaladı. Microsoft, Helion’un 50 MW kapasiteli bir füzyon santrali kuracağına inanarak 2023 yılında anlaşmaya vardı.

Şirketin CEO’su David Kirtley, yeni yatırımın üretim kapasitesini artırmalarına olanak sağlayacağını belirterek, "ABD'deki üretimimizi büyük ölçüde genişleteceğiz. Kapasitörler, mıknatıslar ve yarı iletkenleri daha hızlı üretebileceğiz. Önümüzde hâlâ çok iş var ancak ekibimiz, daha önce kimsenin başaramadığını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edecek" dedi.

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TAGS: enerji santrali, haber, yaşam
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