Dünyanın ilk sanal vatandaşı

İnternetin bir sonraki yinelemesi olarak kabul edilen metaverse teknolojisi fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirmeye devam ediyor. Statista’nın konuya dair yayımladığı verilere göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yüzde 74’ü gelecek dönemde metaverse’e katılmayı düşünürken, yapay zeka teknolojisiyle bir ilk daha gerçekleştirildi ve son olarak Malta, dünyanın ilk sanal vatandaşını yarattı.

Marija, Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından 11 Mart 2022 tarihinde düzenlenen “Dijital Turizm Yol Haritası: 2030” isimli konferansta ilk sanal vatandaşlık uygulamasının başlatılmasıyla duyuruldu. Sanal gerçekliğin, yapay zekanın ve metaverse’ün tüm olanaklarını bir araya getiren sanal vatandaşlık programı, turizm sektöründe bir ilk olması bakımından da dikkatleri toplamayı başardı.

MALTALI TURİSTLERİN YENİ SANAL ASİSTANI: MARİJA

Marija’nın tipik bir Malta kadını gibi görünebilmesi için, 2 boyutlu görüntüler 3 boyutluya çevrildi. Dünyanın en küçük ülkelerinden Malta’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan Marija’nın tüm turistlere sanal olarak rehberlik etmeye hazır olduğuna dikkat çekildi.

Yalnızca 1 aylık olan Marija’nın öğrenme sürecinin devam edeceği ve kendini sürekli olarak geliştireceği açıklandı. Maltacayı kusursuz bir telaffuzla ve zengin bir kelime dağarcığıyla konuşabilmesi için kendisine özel bir sözlük sistemi oluşturulan Marija’nın, birden fazla dilde konuşabildiği açıklandı. “Dijital Turizm Yol Haritası: 2030” konferansında katılımcılarla tanıştırılan Malta’nın sanal rehberi Marija’nın, uygulamalar üzerinden kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebildiği, soruları cevaplayabildiği, hatta espri yapabildiği belirtildi.

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15/03/2022 14:11