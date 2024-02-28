Dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi: Deneme uçuşu yapıldı

Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı.

ads ads ads ads
28/02/2024
ntv

ads
Dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi: Deneme uçuşu yapıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.

Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.

Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

28/02/2024 22:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Dünya, şehirler arası, hava taksisi,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.