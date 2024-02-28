Dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi: Deneme uçuşu yapıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.



Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.



Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.



Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.



Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.