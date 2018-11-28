Dünyanın ilk termal kameralı telefonu ile tanışın!

Amerikan iş makinesi üreticisi CAT'in dünyanın ilk termal kameraya sahip Android işletim sistemli akıllı telefonu CAT S60, satışa çıkalı uzun bir süre geçmesine karşın kullanıcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Dayanıklılığı ile ön plana çıkan CAT S60, su geçirmez özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Termal görüntüleme teknolojileri üreticisi FLIR tarafından tasarlanmış termal kamera barındıran cihazın kapı veya pencere kenarlarında ısı kaybı olup olmadığının test edebileceği, elektrikli cihazlardaki ısınmanın görülebileceği ve tamamen karanlıkta dahi termal kameranın kullanılabileceği belirtiliyor.

CAT S60'ın içinde dünyanın en önde gelen termal görüntüleme teknolojileri üretici FLIR tarafından tasarlanmış bir termal kamera bulunuyor. Android işletim sistemine sahip telefon, kullanıcılara termal kamera özelliğini birçok alanda kullanabilme imkanı sunacak.

Telefon ile kapı veya pencere kenarlarında ısı kaybı olup olmadığının test edebileceği, elektrikli cihazlardaki ısınmanın görülebileceği ve tamamen karanlıkta dahi termal kameranın kullanılabileceği belirtiliyor. Termal kamera ile çıplak gözle fark edilemeyen ısının yüksek olduğu yerler görülebiliyor.