Çin, dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zekalı sunucusunu tanıttı. Yapay zekanın konuşturduğu sunucuyu izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zekalı sunucusu görücüye çıktı. Çin'in Zhejiang eyaletinde düzenlenen bir konferansta tanıtılan haber sunucusu teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Çin'in Şinhua Haber Ajansı'nın insan sunucularından Zhang Zhao'yu baz alarak hazırlanan yapay zekalı sunucu görenleri şaşırttı. Paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın ilk yapay zekalı sunucusu ile tanışın!

Buna ek yapay zeka sadece medya alanında farkındalık yaratmayacak, hastalıkların teşhisini de kolaylaştıracak. Yapay zekanın özellikle tıp alanında getirebileceği yenilikleri araştırıyoruz diyen İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç,

"Sam Green; University of California'daki doktora öğrencim, tecrübeli bir bilgisayar mühendisi.Yapay zekanın karar verme süreçlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Bu alanda araştırma yapan hocalarımız için Sam'ın gelip seminer vermesini istedim. Yapay zekada derin öğrenmenin metotlarını anlatacağı seminerler, 1 ay sürecek" dedi.

Yapay zekanın uzun dönemde hayatın her alanına etki edeceğini vurgulayan araştırmacılar, "Gelişmeler çok heyecan verici. Uzun dönemde yapay zeka hayatın her alanına etki edecek. Bu gerçekten heyecan verici ve zorlu bir süreç" dedi.