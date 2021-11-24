Dünyanın ilk yüzen şehri 2025'te geliyor

Dünyanın ilk yüzen şehri, Güney Kore’nin Busan şehrinde inşa edilmeye başlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen, sele dayanıklı Oceanix adlı yüzen şehrin 2025 yılına kadar inşa edileceği belirtildi.

Proje liderleri tarafından imzalanan 'tarihi bir anlaşma' sayesinde yüzen şehrin inşaatının başlayacağı belirtilirken, şehir Kore'deki Busan sahilindeki topluluk, deniz tabanına demirlemiş birkaç adadan oluşacak.

Binaların çatılarındaki güneş panellerinden elektrik üretecek olan şehir, kendi yiyecek ve tatlı suyunu üretecek.

Yeni şehir, kalabalık kıyı toplulukları için yüzen şehirlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir prototip görevi de görecek.

BM tarafından desteklenen, Busan kentinin kıyılarında inşa edilen yüzen şehir, sel riskini ortadan kaldırmak için hepsi denizle birlikte yükselen birkaç insan yapımı adadan oluşan 'sele dayanıklı bir altyapıya' sahip olacak.

Şehrin yüzer platformları deniz tabanına demirleneceği için sel, tsunami ve Kategori 5 kasırgalar gibi doğal afetlere dayanabilecek.

200 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen yüzen şehrin büyüklüğüne henüz karar verilmezken, 75 hektarı kapsayan daha büyük köylerde 10 bine kadar kişinin konaklayabileceği aktarıldı.

Yüzen şehri geliştiren şirket, sakinlerin kim olacağını ve nasıl seçileceğini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şehir ile ilgili konuşan BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Sürdürülebilir yüzen şehirler, bizim için mevcut olan iklim uyum stratejileri cephaneliğinin bir parçasıdır” derken, “Suyla savaşmak yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

Sharif, "Yüzen şehir konsepti aracılığıyla iklime uyum ve doğaya dayalı çözümler geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz ve Busan, prototipi yerleştirmek için ideal seçim" şeklinde konuştu.

Her adanın altıgen şeklinde olacağı belirtilen şehirde, betondan 2 ila 3 kat daha sert bir kireç taşı kaplaması yer alacak.

Her platformun altındaki kafesler, deniz tarağı, yosun veya diğer deniz ürünlerini tutmak için kullanılabilirken, balıkların atıkları bitkileri gübrelemek için kullanılacak.

Kentin inşasında, çeliğin çekme mukavemetinin altı katı ve negatif karbon ayak izine sahip, hızlı büyüyen bambu da dahil olmak üzere yerel kaynaklı malzemelere öncelik verileceği vurgulandı.

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24/11/2021 13:48