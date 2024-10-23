Dünyanın konuştuğu an: LeBron James ve oğlu tarihe geçti
NBA'de LA Lakers, Minnesota Timberwolves'u 110-103 yenerek sezona galibiyetle başladı. Lakers'ta LeBron James ile oğlu Bronny James parkeye birlikte çıkarak NBA tarihine geçti.
23/10/2024
LA Lakers, NBA'de Minnesota Timberwolves'u 110-103 yendi. Sezona iyi başlangıç yapan Lakers'ta LeBron James ile oğlu Bronny James tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
TARİHE GEÇTİLER
Karşılaşmada yan yana oynayan LeBron James ile oğlu Bronny James, bir NBA müsabakasında sahaya baba-oğul çıkan ilk ikili olarak tarihe geçti.
39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak aynı parkeyi 2.5 dakika paylaştı.
DAVIS, LAKERS'I SIRTLADI
LeBron James, 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 3 blok ile galibiyetin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Rui Hachimura 18 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı, 9 ribaund ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı, 6 ribaund ve 3 asist, Julius Randle 16 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile mücadele etti.