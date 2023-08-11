Dünyanın konuştuğu FBI baskını! Öldürülen adamın komşuları: Zararsız bir adamdı...

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dün Başkan Joe Biden’ın Utah eyaletine yapacağı ziyaret öncesi 75 yaşındaki Craig Deleeuw Robertson'ın evine baskın düzenledi.

Facebook hesabı üzerinden Başkan Biden ile, eski Başkan Donald Trump hakkında suçlamalar yönelten Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'ı ölümle tehdit ettiği öne sürülen Robertson, FBI ajanları ile yaşadığı tartışma sırasında vurularak öldürüldü.

Utah’da gaziler için bir hastanede konuşma yapmak ve bağış kampanyası düzenlemek üzere Perşembe günü Salt Lake City şehrine gidecek Biden ise konu hakkında bilgilendirildi.

ABD GÜNDEMİNE OTURDU

FBI olaya ilişkin fazla detay vermese de 75 yaşındaki adamın ölümü ABD gündemine bomba gibi düştü. ABD basını bugün olay yerinden görüntüleri ve Craig Deleeuw Robertson'ın komşularının açıklamarını okuyucuları ile paylaştı.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında Robertson’un 2022 yılının eylül ayında sosyal medya hesabında “Bu bir veya iki devlet başkanlarının suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala” , “Hey FBI hala benim sosyal medya hesaplarımı mı kontrol ediyorsun. Ben de sizi tekrar alt edebileyim diye mermi dolu silah var” içerikli paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU, EVİNDEN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDI

ABD medyasına konuşan komşularının 'kurşun yağmuru' olarak tanımladığı olay sonrası sürüklenerek evinden çıkarılan 75 yaşındaki adam evinin hemen önündeki kaldırımda, bir çarşafın altında kan kaybından öldü.

Robertson'ı tanıyan insanlar onun zar zor hareket edebildiği için bastonla dolaşan yaşlı bir adam olduğunu söylerken, aynı sokakta yaşayan Travis Clark, "Bu adamın böyle bir tepkiyi nasıl hak ettiğini anlamıyorum" dedi.

"HASTA OĞLUNA BAKAN ZARARSIZ BİR ADAM"

Connor Bunch isimli başka bir komşu ise adamı 50 yaşındaki görme engelli oğluna bakan 'zararsız biri' olarak tanımladı ve "İçeri girip evine baskın yaptıklarında arama emrini görme şansı bile verdiklerini bile sanmıyorum" dedi.

FBI'ın elinde silahlarla adamın evinin kapısına dayanmasının bu durumu halletmek için uygunsuz bir yol olduğunu söyleyen Bunch, "İnternet zekice şeyler söyleyen insanlarla dolu değil, sırada kimin olacağını merak ediyoruz" dedi.

ÇEVRESİNDEKİLERE YARDIM EDEN BİRİYDİ

Robertson'ı her pazar kiliseye giden, toplulukta sevilen biri olduğunu söyleyen başka bir komşusu, adamın sosyal medyada yayınladığı politik görüşlerine rağmen zararsız biri olduğunu söyledi.

Sosyal medyada "Joe Biden'a ölüm" gibi şeyler yazmasına rağmen onun çevredeki insanlara yardım ettiğini, engelleilere yardım edebilmek için bir gönüllüler grubu oluşturduğunu söyledi.