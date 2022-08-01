Dünyanın konuştuğu hasta: Önce HIV ve Covid sonra da maymun çiçeği

Önce HIV'e yakalandı ardından pandemi döneminde Covid geçirdi. Geçtiğimiz Haziran ayında ise maymun çiçeği virüsü nedeniyle 11 günü hastanede olmak üzere yaklaşık 3 hafta karantinada kaldı. İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Harun Tulunay, maymun çiçeği ile ilgili tecrübelerini paylaşınca, bir anda dünyanın gündemine oturdu. Tolunay başından geçenleri anlattı.

Dünyanın konuştuğu hasta, önce HIV ve Covid-19'u sonra da maymun çiçeğini yendi.

Geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da maymun çiçeği teşhisi alan Türk hasta Harun Tulunay, yaşadığı hastalık deneyimini sosyal medyasından açıkça paylaşan Avrupa'daki ilk hasta oldu.

Tulunay'ın bu açıklamaları, Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ'nün resmi sitelerinde de paylaşıldı.

Bir anda dünyanın gündemine oturan Tulunay, yaşadıklarını anlattı.

DÜNYANIN EN KORKTUĞU ÜÇ VİRÜSÜ DE YENDİ

Tulunay, 2015'de İngiltere'ye yerleştiğini, 2016 yılının Haziran ayında HIV teşhisi aldığını kaydederek pandemi döneminde de Covid'e yakalandığını söyledi ve maymun çiçeği teşhisiyle ilgili tecrübesini ise şu şekilde özetledi:



"Haziran'ın başında yüksek ateş ve aşırı üşüme, titreme, ter boşalması, lenf bezlerimde şişme ile hastalandım. Bir hafta boyunca atelim hiç düşmedi. Daha sonra tükürüğümü dahi yutamayacak hale gelince hastaneye yatırdılar. 3 gün sonra da test sonucum pozitif geldi"

"GERÇEKTEN ÜRKÜTÜCÜ BİR DURUMDU"

İlk kez 30 yıl önce görülmüş ve şu andaki etkilerinin nasıl olduğu tam olarak kestirilemeyen bir hastalıkla, bir odada tek başına karantinaya girmek zorunda olmanın çok büyük bir travma yarattığına da değinen Tulunay, hastanede geçirdiği 11 gün boyunca yaşadığı duyguları ise şöyle anlattı:



"Dört duvar bir hastane odası, camı bile açılmıyor. Doktorlar içeriye girerken yüksek korunma tulumları giyiyor, giriş çıkışta sizin dokunduğunuz hiçbir şeye dokunulmuyor, odanıza giren hiçbir şey tekrar dışarı çıkamıyor. Tek gördüğünüz şey doktorlarınızın o koruma tulumları içindeki iki gözü. Tabii ki ürkütücü bir durum. O günlerde buradaki (Türkiye'deki) arkadaşlarımı arayıp ağlıyordum, acaba ölüyor muyum ben? Hiçbir şey iyiye gitmiyor, ne oluyor diye aşırı bir endişe hali yaşıyordum."

ÖNCE HIV TEŞHİSİ ALDI SONRA COVİD OLDU "EN KÖTÜSÜ BUYDU" DEDİ

HIV pozitif teşhisi alması da dahil, yaşadığı hiçbir deneyimin buna benzemediğini vurgulayan Tulunay, hastalığın yarattığı belirsizlik yeterince kötüyken, bir de üstüne damgalanarak yaşamanın çok daha sarsıcı olduğuna dikkat çekti.

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01/08/2022 09:07