HABER KIBRIS

Dünyanın konuştuğu robot: Atlas

BostonDynamics tarafından geliştirilen Atlas'ın son marifeti görenlerin ağzını açık bıraktı.

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12/10/2018

Dünyanın konuştuğu robot: Atlas

Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.

Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı.

Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.

Atlas hızlı adımlarla hedefe yürüyor. Önünde üç basamaklı bir engel bulunuyor Yüksekliği hiç takılmadan çıkmaya başlıyor!

İşte aynen böyle...

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TAGS: Boston Dynamics, atlas, robot
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