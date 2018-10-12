Dünyanın konuştuğu robot: Atlas

Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.

Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı.

Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.

Atlas hızlı adımlarla hedefe yürüyor. Önünde üç basamaklı bir engel bulunuyor Yüksekliği hiç takılmadan çıkmaya başlıyor!

İşte aynen böyle...