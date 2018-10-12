Dünyanın konuştuğu robot: Atlas
BostonDynamics tarafından geliştirilen Atlas'ın son marifeti görenlerin ağzını açık bıraktı.
12/10/2018
Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.
Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı.
Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.
Atlas hızlı adımlarla hedefe yürüyor. Önünde üç basamaklı bir engel bulunuyor Yüksekliği hiç takılmadan çıkmaya başlıyor!
İşte aynen böyle...