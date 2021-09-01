Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum

ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya koronavirüs salgınındaki son durum, haberimizde...

Dünya genelinde COVID-19 vakalarının sayısı 218 milyon 565 bini aşarken virüs kaynaklı can kaybı ise 4 milyon 543 binin üzerinde.

Worldometer internet sitesine göre 195 milyon 401 binden fazla kişi de hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

ABD'de vaka alarmı

Salgından en çok etkilenen ülkelerden ABD'de, son haftalarda vaka artışları nedeniyle hastanelerde kapasite sıkıntısı yaşanıyor.

Öyle ki Alabama, Georgia, Texas, Florida ve Arkansas eyaletlerindeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranı yüzde 10'un altına indi.

Yatak kapasiteleri tükenmek üzere olan eyaletlerin, aynı zamanda COVID-19 aşılarının geciktiği güney eyaletleri arasında olmasına ve aşılanmamış kişilerin hastaneye yatış oranlarının aşılananlara göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan, ülkede test yapılan çocuklar arasında haftalık koronavirüs vaka sayılarının 1 ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı. ABD'de koronavirüs teşhisi konan çocuk sayısı salgının en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa'da DSÖ uyardı: Aralık ayına kadar 200 bin kişi ölebilir

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, bölgede vaka sayısının 64 milyona ulaştığını, yaklaşık 1,3 milyon kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 33 ülkeden bildirilen 14 günlük vaka sayılarında endişe verici şekilde yüzde 10'dan fazla artış gözlemlendiğini açıkladı.

Kluge, ayrıca aralık ayına kadar Avrupa bölgesinde salgın kaynaklı 200 bin ölümün gerçekleşebileceğini söyledi.

Toplam vaka sayıları İngiltere'de 6 milyon 789 bini, Fransa'da 6 milyon 765 bini, İspanya'da 4 milyon 855 bini, İtalya'da 4 milyon 539 bini, Almanya'da ise 3 milyon 955 bini aşmış durumda.

İspanya'da yaz döneminin en yüksek ölüm sayısı

İspanya'da 1 günde 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaz döneminde şimdiye kadar açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanı Carolina Daria, ülkedeki vakaların yüzde 88'inin Delta varyantı olduğu bilgisini verdi.

Güney Afrika'da yeni varyant

Güney Afrika'da koronavirüsün "C.1.2." olarak isimlendirilen yeni bir varyantı tespit edildi.

Güney Afrikalı bilim insanları, söz konusu varyantın ilk kez mayıs ayında ülkenin Mpumalanga and Gauteng bölgelerinde görüldüğünü bildirdi.

Afrika kıtasında koronavirüse yakalananların sayısı 7 milyon 838 bini aşmış durumda.

Filistin'de "koronavirüs OHAL'i" uzatıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, koronavirüs nedeniyle daha önce uygulanan olağanüstü hal durumunu 1 ay daha uzatma kararı aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 948 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 371 bin 582'ye yükseldi.

Avustralya: Canberra'daki kapanma uzatıldı

Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'daki tam kapanma 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

Brezilya'da vaka sayısı 20 milyonun üzerinde

Worldometer internet sitesine göre, salgından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da şu ana kadar 20 milyon 777 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi.

580 binden fazla kişinin virüsten öldüğü ülkede 19 milyon 735 bin kişi hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Hindistan'da son durum

Hindistan'da şu ana kadar 32 milyon 810 binden fazla koronavirüs vakası görüldü. COVID-19 kaynaklı ölümler 439 bini buldu; 31 milyon 993 bin kişi de hastalığı atlattı.

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01/09/2021 11:00