Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı.

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olacağı bu açıklama ile belli olmuştu.



Söz konusu cisim, 8 Kasım 2020'de Dünya'nın yerçekimi kuvvetine geçici olarak yakalanmıştı.



Dün gezegenimize en yakın geçişini gerçekleştiren cisim yeni bir rotaya girdi. Cisim bu rotadaki yolculuğu ile Dünya'dan uzaklaşmaya başladı.



Başka bir deyişle Dünya'nın 'Mini Ay'ı gezegenimizi sonsuza dek terk etmek üzere.

'2020 SO' geçtiğimiz aylarda Dünya'nın yörüngesine girmişti.

2020 SO Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.



Bilim insanları 2020 SO'nun gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığının ise altını çiziyor.

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03/02/2021 09:24