Dijital dünyanın yeni gözdesi, dijital ikiz teknolojisi.. Hedef, bu teknoloji ile insanları dijital olarak klonlamak. Peki nedir bu dijital ikiz teknolojisi, günümüzde nasıl kullanılıyor, bu teknolojinin uzun vadede faydaları ne olacak? İşte detaylar

İnsanların da dijital klonları olacak. Bunun için de nesnelerin birebir özellikleri ile dijital ortama aktarıldıkları dijital ikiz teknolojisi kullanılacak.

Dijital ikiz teknolojisi günümüzde belirli altyapısal unsur ve teknolojiler için kullanılıyor. Örneğin rüzgar tribünleri üretiminde dijital ikiz teknolojisi kullanılmakta.

Bir Amerikan oyun firması da insanları dijital olarak klonlamak için kolları sıvadı.. Ancak bu düşünüldüğü kadar hızlı bir süreç değil.

Uzmanlar, dijital insan ikizi hazırlamanın karmaşık bir algoritmaya sahip olması ve uzun bir süreç gerektirdiği için ilk etapta herkese yapılmasının mümkün olmayacağı görüşünde.

Dijital insanın yapay zekası ile hareket edebileceği varsayımı, bu insanın alacağı kararlarda hukuki olarak sorumlu olup olmaması konusunu da gündeme getirdi.

Amerikalı şirket, dijital insan ikizi oluşturma çabalarını 2050’ye kadar tamamlamayı hedefliyor.

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12/02/2022 09:46