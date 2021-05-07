Dünyanın zirvesi dağcılara açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl turlara kapatılan Everest Dağı'nın kuzey yamacı tekrar dağcılara açıldı.

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07/05/2021

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Dünyanın zirvesi dağcılara açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl turlara kapatılan Everest Dağı'nın kuzey yamacı tekrar dağcılara açıldı.

Çinli yetkililer, sağlık raporlarını göstermeleri ve ülkenin enfeksiyon riski düşük bölgelerinden gelmeleri şartı ile 38 dağcıya Everest'in zirvesine tırmanmaları için izin verildiğini açıkladı.

Öte yandan, dağcıların zirveye tırmanırken sosyal mesafe kurallarına uymaları ve düzenli ateş ölçümlerinden geçmeleri gerektiği kaydedildi.

07/05/2021 10:57
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TAGS: Everest Dağı
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