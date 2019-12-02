Dünyaya açılan yeni penceremiz: visitnorthcyprus.com

Haberci Gazetesi'nde yer alan habere göre Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel turizmde 2020 projelerinden bahsetti.

Bakan Üstel Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere Krallığı olarak iki tane büyük pazarımız olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı.

Ardından “Üzülerek söylüyorum ki ikisinde de çeşitli nedenlerden dolayı büyük düşüş var. Biz bütün bunları bir analiz yaptıktan sonra da yola çıktık ve fuarların sayısı arttırdık.

Tüm bunları yaparken de artık dünyanın ve herkesin oturduğu yerden dünyayı takip eden sosyal medya ve dijital medya reklamlarına da yavaş yavaş girdik ve bunların birincisini, İngiltere’de visitnorthcyprus.com sitesini kurduk, amblemimizi yeniledik. Ercan’a gelecek olan uçak sayısını arttırmaya çalışıyoruz.

Bütün bunları yaparken de amacımız insanımızın Türkiye Cumhuriyeti’nde hava alanında beklemek yerine uçakta kısa süreli bekleyip yoluna devam etmesidir” açıklamasında bulundu. Kuzey Kıbrıs’ın bakanlık tarafından tanıtım filmlerinin de hazırlandığı ve şuan fuarlarda gösterildiğini söyleyen Ünal Üstel, ilgili tanıtım videosunun yakın bir zamanda ülkemizle de paylaşılacağının müjdesini verdi.

02/12/2019 11:02