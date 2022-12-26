Dünya'ya çarpan göktaşında yeryüzünde bulunmayan iki mineral keşfedildi

Somali'ye yüzlerce yıl önce düşen El Ali adlı göktaşında Dünya'da daha önce hiç görülmeyen iki yeni mineral bulundu. Bilim insanları, uzaydan gelen bu iki yeni mineralin yapısını ve kullanımını araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

ABD’li ve Kanadalı bilim insanları, 15,2 ton ağırlığındaki bir göktaşında Dünya'da daha önce hiç görülmemiş iki mineral tespit etti.

Alberta Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2020'de Somali'de keşfedilen ve şimdiye kadar bulunan en büyük dokuzuncu göktaşı olan cismin 70 gramlık bir diliminden geldi.

Üniversitenin göktaşı uzmanlarından Chris Herd, sınıflandırabilmek için uzay taşından örnekler aldı. Ardından Herd, numunenin bazı kısımları mikroskopla tanımlanamadığını belirtti.

Herd konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Göktaşında en az iki yeni mineral keşfettik. Bu oldukça heyecan verici. Minerallerin özelliklerini ve kullanılabilecek alanları araştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

İKİ MİNERALE HANGİ İSİMLER VERİLDİ?

Diğer taraftan araştırmacılar, keşfedilen bir minerali elalilit olarak adlandırdı. Minerale, Somali'nin merkezindeki El Ali kasabası yakınlarında bulunduğu için bu isim verildi.

İkinci minerale ise Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Gezegenler Arası Girişimi Başkan Yardımcısı Lindy Elkins-Tanton'un onura elkinstantonit adı verildi. Elkins-Tanton aynı zamanda Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Psyche görevinin baş araştırmacısı olarak görev yapıyor.

Herd, "Lindy, gezegenlerin çekirdeklerinin nasıl oluştuğu konusunda çok çalışma yaptı. Bir minerale onun adını vermek ve bilime katkılarını takdir etmek mantıklıydı” dedi.

EL ALİ GÖKTAŞI HAKKINDA

El Ali göktaşı, 2019 ve 2020 yılları arasında Somali merkezli bir maden şirketi tarafından keşfedildi.

Herd, Somali'deki yerel halkın göktaşını en az beş ile yedi nesildir bildiğini bu yüzden göktaşının yüzlerce yıl önce Dünya'ya çarptığını açıkladı. Herd, Somalili deve çobanlarının göktaşını bıçaklarını bileyebilecekleri bir yer olarak kullandıklarını sözlerine ekledi.

Herd, göktaşının Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'ndaki bir asteroitten geldiğini belirtti.

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26/12/2022 18:11