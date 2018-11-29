Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide gidiyoruz!

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA, 3 Aralık'ta Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak.

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli asteroid Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için 3 Aralık'ta Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak.

2016'nın eylül ayında yolculuğuna başlayan OSIRIS-REx isimli araç nihayet sona yaklaşmış durumda. Araç Bennu'dan örnekler toplayacak. 800 milyon dolarlık proje 2023 yılında, Bennu'dan alınmış örneklerin dünyaya getirilmesiyle son bulacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, geçtiğimiz haftalarda ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizmişti.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.