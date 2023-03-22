Dünya'ya yakın asteroit örneklerinde organik moleküller tespit edildi

Japonya'nın Hayabusa2 misyonu tarafından Dünya'ya yakın asteroit Ryugu'dan toplanan örneklerde organik moleküller tespit edildi.

Araştırmacılar asteroidin iki farklı konumundan toplanan örnekleri analiz ettiklerinde, RNA'nın yapı taşlarından biri olan urasil ve B3 vitamini veya niasin (canlı organizmalarda metabolizma için önemli bir kofaktör) buldular.

Urasil, bir nükleobaz veya nitrojen içeren bir bileşik.

Canlı organizmaların hücreleri için çok önemli olan genetik bilgi ve talimatları içeren proteinler ve moleküller olan DNA ve RNA'daki beş nükleobazdan biri.

Ryugu, yaklaşık bir kilometre genişliğinde, karbon açısından zengin, elmas şeklindeki bir asteroit.

Hayabusa2, bir asteroitten yeraltı örneğini Dünya'ya geri gönderen ilk görevdi.

Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı misyonu, Şubat 2019'da asteroidin yüzeyinden bir örnek topladı ve ardından 10 metre genişliğinde bir çarpma krateri oluşturmak için asteroide bakır bir "mermi" fırlattı.

Temmuz 2019'da bu kraterden bir örnek toplandı. Ardından, Hayabusa2 Dünya'nın yanından geçti ve Aralık 2020'de örneği Avustralya'ya bıraktı.

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22/03/2023 15:33