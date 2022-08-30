Dünyayı en az kirleten ama en çok etkilenen kıta: Afrika

Afrika ülkelerinin liderleri ve sivil toplum kuruluşları Gabon'un başkenti Librevil'de bir araya geldi. İklim değişikliğinin kıtada yol açtığı felaketler görüşüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından organize edilen toplantıya,BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı, Dünya Bankası, Afrika Birliği, Afrika Kalkınma Bankası ve BM Afrika Ekonomik Komisyonu Temsilcileri de katılıyor.

Katılımcılar 2 Eylül'e kadar sürecek olan Afrika İklim Haftası'nda (ACW) bu krizin çözümlerine yönelik adımları ele alacak.

Kıtada iklim kriziyle mücadelede, gelişmiş ülkelerin yoksul ülkelere finansman taahhütlerin yanı sıra iklim risklerine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi, düşük emisyonlara geçişin hızlandırılması ve acil sorunların giderilmesi için ortaklıkların güçlendirilmesi konuları da çözüm bekliyor.

Afrika'nın iklim krizine en az sebep olan ama bundan en çok zarar gören kıta olduğu konusunda ortak görüşe sahip olan sivil toplum kuruluşları da gelişmiş ülkelerin kıtadaki yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için yılda 100 milyar dolarlık destek sağlama taahhütlerinin yerine getirilmesini istiyor.

Afrika’da iklim değişikliğinden iklim felaketine doğru gidiliyor

UNICEF’in yakın zamanda yayımladığı rapora göre, Etiyopya, Kenya ve Somali’de kuraklık nedeniyle son 6 ayda temiz suya erişimi olmayan kişi sayısı 9,5 milyondan 16,2 milyona yükseldi ve bölgede salgın hastalık riski artmaya başladı.

Raporda, Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer ve Nijerya’da kuraklıklar nedeniyle 40 milyon çocuğun aşırı yüksek su kıtlığıyla karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Kıta ülkelerinde su fiyatlarında olağanüstü artış yaşandığına dikkat çekilen raporda, Afrika'daki Sahel bölgesinin tamamında, iklim değişikliği nedeniyle son 20 yılda su kaynaklarının yüzde 40’dan fazla azalması nedeniyle, milyonlarca insanın susuzluk kaynaklı hastalıklara maruz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Sudan başta kıtadaki bazı ülkelerde ise aşırı yağışlar nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirirken binlerce ev yıkıldı, yüz binlerce dönüm arazi zarar gördü.

İklim değişikliğine bağlı olarak Mısır’ın İskenderiye şehri ise sular altında kalma riski taşıyor.

Mısır'da 2021’de yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle, tarımsal ürünlerin üretiminde yüzde 50’den fazla düşüş yaşanmıştı.

İklim Politikası Girişimi (CPI) raporuna göre, dünya nüfusunun beşte birine sahip olmasına rağmen karbondioksit emisyonlarının sadece yüzde 3'ünü üreten Afrika kıtası iklim krizinden en çok etkilenen bölge durumunda.

Kıta ülkeleri, gelişmiş ülkelerden iklimle mücadele kapsamında gelmesi gereken parasal desteğin sadece yüzde 12'sini aldı.

Yıllık en az 250 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtilen kıtaya 2020’de sadece 29 milyar dolar finansman desteği geldi.

Kasım 2021’de İskoçya'nın Glasgow kentinde, 100’den fazla ülkeden aralarında liderlerinde olduğu 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen BM İklim Değişikliği Konferansında (COP26) zengin ülkeler, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele konusunda yıllık 100 milyar dolarlık destek vermeyi taahhüt etmişti.

Fosil yakıt kullanımını, karbon salımının azaltılması ile ormansızlaşmayı sonlandırmak başta olmak üzere birçok karara imza atılan konferansta, metan gazı emisyonları en yüksek ülkelerden Hindistan, Çin ve Rusya hariç 100’den fazla ülke 2030’a kadar metan gazı emisyonlarını yüzde 30 azaltma konusunda uzlaşmıştı.

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30/08/2022 14:32