Dünyayı sallayan Ronaldo gelişmesi!

Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan ve PSG'ye gitmeye sıcak baktığı iddia edilen Cristiano Ronaldo için yeni transfer gelişmesi! Juventus'un, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüştüğü ve transfer için nabız yokladığı iddia edildi.

Serie A'da şampiyonluklara ambargo koyan Juventus yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

Hedefteki isim ise Real Madrid'den ayrılma planları yapan Cristiano Ronaldo...

Geçtiğimiz günlerde Valencia'dan Joao Cancelo'yu kadrosuna katan Torino ekibinin Cancelo'nun menajeri Jorge Mendes ile Ronaldo transferi için yeniden buluştuğu iddia edildi.

İtalyan medyası Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile iyi ilişkileri olan Juventus'un bu transferi gerçekleştirmek için nabız yokladığını belirtti. Bakalım İtalyan devi adı Manchester United ile de anılan Ronaldo'yu Serie A'yı getirmeye ikna edebilecek mi?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupa isteyen Juventus transfer döneminde Liverpool'dan Emre Can'ı da kadrosuna katmıştı.

(beIN SPORTS)