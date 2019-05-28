Dünyayı sarsan şike skandalı!

İspanya polisi tarafından yürütülen şike operasyonunda çok sayıda futbolcu ve bir La Liga kulübü başkanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan futbolcular arasında Raul Bravo, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Sáiz ve Inigo López gibi ünlü futbolcular yer alıyor. Çetenin başında ise La Liga ekiplerinden Huesca’nın başkanı Agustin Lasaosa ve Raul Bravo’nun oldukları belirtiliyor. Ayrıca Huesca kulübünün baş doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Polis tarafından gözaltına alınan isimlerin organize suç çetesi kurmak, yolsuzluk ve para aklamak suçlamalarıyla karşı karşıya…

Soruşturmanın 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsadığı iddia ediliyor.