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Dünyayı sarsan yeni gerilim! NATO Rusya'ya karşı hazırlanıyor

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26/06/2019

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Dünyayı sarsan yeni gerilim! NATO Rusya'ya karşı hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın yükümlülüklerini 2 Ağustos'a kadar yerine getirmemesi halinde, ittifakın tedbir alacağını duyurdu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından,  basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin  ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'nın 2 Ağustos'a kadar antlaşmanın yükümlülüklerini  yerine getireceğine dair olumlu sinyal vermediğini, bu nedenle ittifakın "INF'siz bir dünyaya hazırlanması" gerektiğini belirtti.

NATO'nun tepkisinin "ölçülü ve savunma odaklı" olacağını kaydeden  Stoltenberg, ittifakın Avrupa’da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler  konuşlandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Stoltenberg, ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü koruması  gerektiğine işaret ederek, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim  ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." diye  konuştu.

Savunma bakanlarının aynı zamanda hava ve füze savunma ile  konvansiyonel kabiliyetlerini gözden geçirme kararı aldığını anlatan Stoltenberg,  ittifakın nükleer caydırıcılığının etkinliğini koruma konusunda da kararlı  olduğunu kaydetti.

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TAGS: Dünyayı sarsan yeni gerilim! NATO Rusya’ya karşı hazırlanıyor, haber, kıbrıs,
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