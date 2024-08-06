Duplantis dünya rekoru kırarak altın madalyayı aldı
Yeni Olimpiyat ve dünya rekoru Armand Duplantis'in oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde 6.25'lik dereceye ulaşan Duplantis altın madalyayı aldı.
06/08/2024
Yeni Olimpiyat ve dünya rekoru Armand Duplantis'in oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde 6.25'lik dereceye ulaşan Duplantis altın madalyayı aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sırıkla Atlama finalinde Armand Duplantis altın madalyayı aldı. Duplantis üst üste 2. Olimpiyat katılımında da kürsünün zirvesine çıktı.
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis atlayışının ardından Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.
OLİMPİYAT REKORU
6.10'luk dereceyle Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, 6.25'lik dünya rekoru denemesinde üçüncü hakkında başarılı oldu.
Duplantis 6.20'lik derecesiyle daha önceki rekorun da sahibiydi.06/08/2024 08:47