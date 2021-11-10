Dur emrine uymadı devriye aracına çarparak kaçmaya çalıştı

Polisin dur emrine uymayan ve devriye aracına çarparak kaçmaya çalışan araçta 2 kilo hintkeneviri bulundu.

Haravgi’nin haberine göre, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe)’de dün meydana gelen olayda devriye aracındaki iki polis yaralandı, araç sürücüsü 36 yaşındaki erkek şahıs yakalandı, tasarrufundaki 2 kilo hintkenevirine el konuldu.

Polislerin ayakta tedavi ve taburcu edildiği, 36 yaşındaki şahsın ise bugün tutukluluk emri alınmak üzere yargıç huzuruna çıkarılacağı kaydedildi.

Gazete Larnaka bölgesi sivil toplum örgütlerinin Larnaka kazasında ve belirli köylerde uyuşturucu kaçakçılığı olaylarının artması ve bu olaylara gittikçe daha çok gençlerin karışması nedeniyle kaygı belirttiğini, Rum polisi narkotik şubesinin de sorunun bilinci ile bölgedeki polis aramaları ve devriyelerini artırdığını yazdı.

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10/11/2021 14:45