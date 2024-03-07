“Dur” emrine uymadı, polis memurunu yaraladı…

Girne'de dün gece meydana gelen olayda bir polis memuru görevini yapmaya çalıştığı esnada canından oluyordu. Polis memurlarının trafik kontrolü yaptığı sırada sorumsuz bir sürücü radar kontrolüne yakalandı ancak polisin “Dur” emrine uymadı. Bu da yetmezmiş gibi aracını polis memurlarının üzerine sürdü ve bir polisin yaralanmasına neden oldu.

Bu ilk olay değil…

Öte yandan geçtiğimiz ay içerisinde yine Girne’de böyle bir olay yaşanmış ve bir polis memuru yaralanmıştı. Vatandaşlar söz konusu olayın arsından kişisel sosyal medya hesapları üzerinden “Polisimizin canı bu kadar değersiz mi?” yorumlarını yaparken sürücünün tutuklandığı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı sürücünün tutuklandığını açıkladı

Girne'de, polisin durdurmak istediği bir sürücü, "dur" emrine uymayıp aracını kasten polisin üzerine sürerek yaralanmasına neden oldu. Tutuklanan sürücünün, ülkede ikamet izinsiz olduğu da ortaya çıktı.

Polis bültenine göre, "katle teşebbüs" olayı dün gece 22.00 sıralarında Girne’de Sait Arif Terzioğlu Sokak’ta meydana geldi. Trafik kontrolü yapan polis ekipleri, daha önceki sürat kontrolünde durmayarak kontrol noktasından ayrıldığı gerekçesiyle aranan D.C.S.’nin (E-29) kullanımındaki FS 170 plakalı aracı tespit ederek durdurmak istedi. D.C.S. Polisin “dur” emrine uymayıp, aracını kasten Polisin üzerine sürmesi sonucu, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Polis memurunun durumu iyi

Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

D.C.S. tespit edilerek tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.