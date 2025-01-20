Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında Uyuşturucu Bulundu

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin dün Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda gerçekleştirdiği trafik kontrolünde, dur ihtarına uymayan ve sonradan tespit edilen bir sürücünün aracında yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 23:30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kontrol maksadıyla durdurmak istediği bir aracın sürücüsünün, polisin dur emrine uymayarak yoluna devam etmesi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu araç Manisa Bulvarı’nda durduruldu.

Araç sürücüsü C.D.D. (E-32) olduğu belirlenen şahsın aracında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu madde emare olarak alınırken, C.D.D. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.