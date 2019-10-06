Durakta bekleyen gençler kıl payı kurtuldu

Lefkoşa’da bu sabah saat 01.30 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi boyunca FP 798 plakalı salon aracı Dereboyu istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Yılmaz Sakarya (E-24) seyrettiği yolun sağında bulunan Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Anayol içerisinde yalpalayan araç önce kaldırım üzerinde bulunan sokak aydınlatma direğine çarptı ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak kaldırım üzerinde bulunan otobüs durağına çarparak durabildi.

Kaza sonucu aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Hasan Ali Demir (E-23) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu olurken, durakta beklemekte olan Lefkoşa’da sakin Alesar Alkhalaf (K-23), Subhi A.M.Salman (E-24) ve Yazan N.S.Hasıba (E-23) ilk yardım tedavilerine müteakip müşahade altına alındı. FP 798 plakalı araç sürücüsü Yılmaz Sakarya tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.

06/10/2019 16:33