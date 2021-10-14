Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Evli mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen Halil Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Kudret Evli dün mahkemeye çıkarıldı.

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14/10/2021

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Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Evli mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen Halil Dural’ın ölümünün ardından tutuklanan Kudret Evli dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Mert Gültuna, Halil Dural isimli şahsın önceki gün Ozanköy’de park içerisinde ölü olarak bulunduğunu söyledi. Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada 5 lira üzerinde 100 miligram centetik cannaionid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet sarma sigara izmariti bulunduğunu ifade etti. Polis, çevre şahadeti ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Kudret Evli’nin Dural’la birikte parkta olduğunu belirlediklerini, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde Dural ile birlikte bonzai içtiklerini anlattığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını Dural'a otopsi yapılacağını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme talebi kabul etti.  (Kamalı Haber)  

 

14/10/2021 10:06
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TAGS: Halil Dural, Kudret Evli
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