Durdurabilene aşk olsun: Napoli 5'te 5

Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda 5. hafta maçında Napoli ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.

Napoli maçı 3-0 kazandı.

Mücadelede goller; 11. ve 16. dakikalarda Simeone ve 81. dakikada Ostigard'dan geldi.

Glasgow Rangers'da Rıdvan Yılmaz maça ilk 11'de başlayarak ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında şans buldu.

21 yaşındaki oyuncu maçta 90 dakika mücadele etti.

Dolu dizgin devam ediyor

Bu sonuçla birlikte gruptaki 5. maçını da kazanan Napoli 15 puanla liderliğini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Liverpool'la karşılaşacak olan Napoli, gruptaki ilk maç 4-1 kazanmıştı.

İtalyanlar 4-1'in avantajını kaybetmediği taktirde grubu lider tamamlayacak. Rangers ise 5. maçını da kaybetmiş oldu.

Atıyor, yemiyor

Grupta 5 maç sonunda 20 kez rakip ağları sarsan Napoli, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Simeone babasının yolunda

Maçta 2 gol atan Gioavanni Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçta 4 gol atan ikinci Arjantinli oldu. Opta verisine göre; daha önce Giovanni'nin babası Diego Simeone aynı istatistiğe ilk imza atan isim olmuştu.

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27/10/2022 10:46