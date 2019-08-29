Durduran, Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeleri Değerlendirdi

YKP Sekreterya Üyesi Alpay Durduran, Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs görüşmelerine engel çıkaracak kadar zıt görüşleri ardı ardına kampanya şeklinde açıklama yarışında olduğunu iddia etti.

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri yazılı açıklamayla değerlendiren Durduran, bu durumu eleştirdi.

“Şimdiye kadar Türkiye’nin sözünden çıkmamış olanlar federal çözüm olanaksız derken o (Türkiye) federasyonu görüşmeye hazır olduğunu ilan edebiliyor” ifadelerini kullanan Durduran, federal çözümü destekleyenlerin siyasi güç kazanacağını ama siyasi gücü sonuç verici düzeye çıkabilmeleri halinde yeterli olunacağını kaydetti.