Durduran: Laf cambazlarına paçayı kaptırmamalıyız

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran BM konvansiyon ve diğer uluslararası kararlarına saygının en büyük çıkar ve kazanım olacağını iddia etti.

Durduran son siyasi gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Kıbrıs birleşmelidir ve bir devlet demeye layık olacak kadar saygıyı ve olanağı korumalıdır. Çözüm ancak böyle bizim ve dünyanın hayrımıza olur.” ifadelerini kullandı.

Durduran “Halkımız dünyanın barış ve güvenlik için gereksindiğini korumalı ve BM’nin desteklediği çözümü desteklemelidir. Laf cambazlarına paçayı kaptırmamalıyız.” dedi.